Monza: per Nesta emergenza in attacco contro la Juventus

agenzia

Squalificato Maldini, ancora out per infortunio Djuric

MONZA, 19 DIC – Il Monza prova a ripartire dopo il pesante ko, a livello di classifica, in casa del Lecce. Il calendario non aiuta però i brianzoli che domenica sera all’U-Power Stadium sfideranno la Juventus, reduce da quattro pareggi consecutivi e desiderosa di tornare al successo anche in campionato a oltre un mese di distanza dall’ultima volta. Alessandro Nesta sfiderà i bianconeri con il reparto offensivo dimezzato: squalificato Daniel Maldini, ancora out per infortunio Milan Djuric. Rispetto alla trasferta in Salento, Dany Mota dovrebbe arretrare sulla linea dei trequartisti, accanto a Gianluca Caprari, con Mirko Marić chiamato alla sua seconda gara da titolare in campionato. In questa stagione di fronte alle big il Monza ha sempre offerto buone prestazioni, ma per risollevarsi dall’ultimo posto servono adesso anche i punti.

