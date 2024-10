Morte Baldock:Inghilterra-Grecia, lutto al braccio e 1′ silenzio

agenzia

L'Uefa fa le condoglianze alla famiglia del giocatore scomparso

ROMA, 10 OTT – La nazionale di calcio greca indosserà la fascia nera al braccio in segno di lutto in Nations League sia contro l’Inghilterra sia contro l’Irlanda per la morte George Baldock. Allo stesso tempo – come comunica l’Uefa – a seguito di una richiesta della federazione ellenica, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima del calcio d’inizio del match di questa sera a Wembley. “L’Uefa desidera porgere le sue condoglianze alla famiglia di George Baldock, alla Federcalcio greca (HFF) e al Panathinaikos per la morte improvvisa e prematura del giocatore”. Baldock ha iniziato la carriera nella squadra inglese del Milton Keynes Dons prima di trasferirsi allo Sheffield United nel 2017. Il difensore ha trascorso sette stagioni a Bramall Lane, conquistando due promozioni in Premier League e trasferendosi al Panathinaikos a maggio. In un comunicato della Hff si legge: “Con profonda tristezza e dolore, la nazionale e la Federcalcio ellenica salutano George Baldock. Non ci sono parole per descrivere il dolore causato dalla notizia della prematura scomparsa di uno dei nostri giovani. Questo momento richiede silenzio. Condoglianze dalla sua seconda famiglia”.

