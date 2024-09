Morte Totò Schillaci, il post di Roberto Baggio: «Ciao amico mio, noi fratelli d’Italia per sempre»

IL MESSAGGIO

Il Divin Codino ricorda il suo ex compagno di squadra alla Juve e in Nazionale

“Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre”. Con questo post su Instagram e una foto che li ritrae insieme mentre abbracciati festeggiano un gol della Nazionale, il Divin Codino Roberto Baggio ricorda Salvatore Schillaci, suo ex compagno di squadra alla Juve e in Nazionale. .

