MotoGp: Barcellona; Bagnaia ‘oggi fatto un gran lavoro’

Campione mondo sul -24 da Martin:'questa situazione è colpa mia'

ROMA, 15 NOV – “E’ stata un’ottima sessione abbiamo tutto quello che dovevamo fare. Rispetto a maggio c’e’ un grip diverso che tende a farti scivolare di più. Abbiamo fatto un gran lavoro”. Francesco Bagnaia sintetizza così il suo venerdì al Montmelò con il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di Barcellona classe MotoGp e poi si guarda indietro parlando della difficile rimonta per il titolo con 24 punti da rimontare a Martin nel weekend finale della stagione 2024: “Se mi trovo in questa situazione – ammette il campione del mondo – è perché ho sbagliato, ho fatto quattro zero per colpa mia. Dieci gare vinte però non è poco, proveremo a vincere anche questa. Tutto questo – conclude il pilota della Ducati ufficiale – mi deve far riflettere su quanto bisogna migliorare anche in vista del prossimo anno”.

