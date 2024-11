MotoGp: Barcellona, Martin 5o e Bagnaia 7o nelle libere

agenzia

Nakagami primo. L'italiano caduto nel finale in prova partenza

ROMA, 15 NOV – Al via ufficiale il Gran Premio di Barcellona che assegnerà il titolo di campione del mondo di MotoGp. Nelle prime libere sul circuito di Montmelò, il più veloce è stato il giapponese Nakagami con la Honda ma gli occhi di tutti sono rivolti a Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Il madrileno, beniamino di casa per il pubblico, si è piazzato in quinta posizione. Settimo tempo, invece, per l’italiano che è caduto nel finale durante le prove di partenze. Per il torinese non c’è alcuna conseguenza fisica. Tempi positivi anche per altri due spagnoli: Acosta ha ottenuto il secondo posto davanti ad Alex Marquez.

