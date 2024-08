MotoGp: Martin, “Siamo a metà cammino. Pronto a correre rischi”

agenzia

Spagnolo Ducati Pramac, "Tutto è ancora aperto a metà stagione"

ROMA, 15 AGO – “Noi quattro (Martin, Bagnaia, Marquez e Bastianini, ndr) siamo i più forti, siamo un passo avanti rispetto agli altri. Ma è ancora tutto molto aperto, siamo a metà cammino. Cerco di dare il 100%, anche se sto lottando per un podio o un quinto posto. Ma non guardo il campionato, è tutto ancora aperto e siamo a metà stagione. Dipende dal weekend e dalla situazione, ma se dovrò correre dei rischi li correrò”. Jorge Martin avvisa i colleghi di MotoGp e, nella conferenza stampa pre-gara, è pronto a dare battaglia con la sua Ducati Pramac sul circuito di Spielberg per il Gp d’Austria. “Sicuramente è una gran bella pista per tutti, in particolare per la Ducati anche se avremo rivali forti – conclude – Siamo tornati in testa, ma è più importante accrescere la fiducia. Spero di migliorare risultati e sensazioni rispetto al 2023 qui”.

