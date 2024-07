MotoGP: Raul Fernandez prolunga con l’Aprilia/Trackhouse

agenzia

Lo spagnolo confermato, firma fino al 2026

ROMA, 23 LUG – Il pilota spagnolo della MotoGP Raul Fernandez ha prolungato il suo contratto con l’Aprilia-Trackhouse fino al 2026, lo ha annunciato il team americano in un comunicato. Il 23enne madrileno corre dal 2023 nel team satellite dell’Aprilia, prima chiamata RNF per poi diventare Trackhouse nel 2024, dopo che la squadra malese è stata acquistata dagli americani. Fernandez, che ha debuttato nella classe regina del motociclismo nel 2022 con il team francese KTM-Tech3, occupa attualmente il 14mo posto nel mondiale piloti. Non è ancora noto il nome di chi farà coppia con lo spagnolo per la prossima stagione. Suo compagno di squadra dal 2023 è il portoghese Miguel Oliveira, ma quest’ultimo non ha ancora un contratto per il 2025.

