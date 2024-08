MotoGp: Silverstone; Bagnaia, ‘adoro questo circuito’

agenzia

'Penso di potermi divertire.Matrimonio? Più nervoso che in gara'

ROMA, 01 AGO – “Adoro Silverstone, è uno dei tracciati più belli. Non ha mai fatto così caldo qui come quest’anno, penso di potermi divertire”: così Francesco Bagnaia nella conferenza stampa piloti che apre il fine settimane del gran premio d’Inghilterra di domenica dopo la sosta estiva. “E’ stato positivo avere una sosta dopo la Germania – ha aggiunto il pilota della Ducati – sono stato in vacanza, mi sono sposato e dopo le nozze ho ripreso ad allenarmi. Il matrimonio è stato fantastico, poi c’è stata la World Ducati Week. Non è semplice per un pilota Ducati riposarsi in quel weekend. Mi sono comunque goduto ogni momento e spero che i fan si siano divertiti insieme a noi. Sono stato molto più nervoso durante il matrimonio piuttosto che in un weekend di gara. E’ stato molto emozionante”.

