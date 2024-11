MotpGp: Bagnaia, “Quasi impossibile recuperare ma ci proverò”

agenzia

Pilota Ducati, "C'è ancora domani. Martin è stato furbo e bravo"

ROMA, 02 NOV – “È quasi impossibile, ma fin quando la matematica non condanna ci proverò. Solo lui può perdere il mondiale ora. Noi facciamo il massimo, domani darà il 100% ma so che non basterà. Per esserci la possibilità qualcuno deve mettersi in mezzo”. Pecco Bagnaia non si arrende dopo la sua caduta nella gara Sprint nel Gp di Malesia che ha permesso a Jorge Martin di allungare ancora in cima alla classifica piloti MotoGp. “Martin è stato furbo e bravo, mi ha stupito perché la gara non era veloce in quel momento. Ma tutto può succedere ancora. Non ho fatto errori per tutto il weekend, lui è stato più forte nelle Sprint – ha spiegato Bagnaia – C’è ancora domani. Ho preso una buca e si è chiusa, sappiamo quanto curva 9 sia critica ed esserci arrivato piano e con più angolo mi ha fatto cadere. Purtroppo capita, non doveva succedere ma capita”.

