Nations League:Spalletti,rispetto a Francia cambio 4-5 giocatori

agenzia

'Israele?Se non arriviamo bene mentalmente, ci aspetta trappola'

ROMA, 08 SET – “Che partita si aspetta contro Israele? Se non arriviamo bene mentalmente alla partita ci aspetta una trappola”. Così il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia di Israele-Italia per la seconda giornata della fase a gironi della Nations-League. Calafiori è indisponibile, cambierà lui e anche altri: “E’ difficile riproporre in blocco la squadra partita dal 1′ con la Francia, smaltire per tutti la fatica è impossibile in così poco tempo. Che ci siano quattro o cinque cambi ci sta”.

