Nba: Boston domina Detroit, Laker travolti dai Miami Heat

LOS ANGELES, 05 DIC – Boston ha battuto i Detroit Pistons (130-120) ed occupa il secondo posto a Est. Senza Jayson Tatum, a riposo per la prima volta in questa stagione, i Celtics hanno potuto contare sull’MVP delle finali primaverili Jaylen Brown (28 punti, 9 assist) e sul pivot lettone Kristaps Porzingis (26 punti, 9 rimbalzi). Il ko dei Pistons é arrivato nonostante i 27 punti ciascuno di Cunningham e Tobias. Nemmeno i 29 punti di LeBron James hanno evitato ai Los Angeles Lakers di essere travolti dai Miami Heat (134-93), particolarmente abili da lontano (24 su 47 al 51%). Tyler Herro e Haywood Highsmith hanno entrambi segnato 31 punti. “Dobbiamo restare uniti, affinché le cose non peggiorino”, ha osservato il pivot Anthony Davis, limitato a 8 punti, la sua peggiore prestazione della stagione. Il giorno dopo la pesante sconfitta contro i New York Knicks, gli Orlando Magic hanno ripreso la loro marcia con una vittoria di misura contro Philadelphia (106-102). Franz Wagner è stato ancora una volta decisivo (35 punti, 7 rimbalzi) per la 13ma vittoria della sua squadra in 15 partite. Sempre a Est, gli Atlanta Hawks hanno siglato il 5/o successo consecutivo, contro i Milwaukee Bucks (119-104) di Giannis Antetokounmpo (31 punti, 11 rimbalzi). I Minnesota Timberwolves hanno sconfitto i Los Angeles Clippers in una partita senza suspense (108-80), nella quale sono stati avanti anche di 41 punti.

