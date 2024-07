Nba, Kyrie Irving operato ad una mano

agenzia

Il playmaker dei Mavericks si è infortunato in allenamento

LOS ANGELES, 17 LUG – Il playmaker/guardia dei Dallas Mavericks Kyrie Irving, che ha giocato un ruolo chiave nella corsa della sua squadra alle finali NBA, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura alla mano sinistra, ha annunciato la franchigia del Texas. “Si è infortunato all’inizio di questo mese durante l’allenamento”, ha detto la squadra in un breve comunicato, aggiungendo che ulteriori informazioni “saranno comunicate quando opportuno”. Irving, 32 anni, otto volte All-Star, ha segnato una media di 22,2 punti e 5,1 assist a partita nella postseason, quando i Mavs hanno perso contro i Boston Celtics in cinque partite nelle finali NBA. Il giocatore, campione nel 2016 con Cleveland, ha già riportato infortuni alla mano. La scorsa stagione ad pollice durante un tiro con la mano destra. Si è rotto anche la mano destra nel 2012, prima della sua seconda stagione NBA con i Cleveland Cavaliers, quando ha sbattuto contro un muro durante un allenamento della Summer League.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA