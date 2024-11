Nba: Utah fa sprofondare i Dallas Mavs di Doncic

agenzia

Inizio di stagione disastroso per la finalista dello scorso anno

ROMA, 15 NOV – Il Jazz di Utah ha battuto per 115-113 i Dallas Mavericks nell’unica partita giocata nella notte in NBA: si tratta della quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Luka Doncic. Ultimo della conferenza West prima dell’incontro, Utah ha finalmente vinto la prima partita della stagione in casa dopo cinque battute d’arresto, grazie a 28 punti e 9 rimbalzi del pivot John Collins. I Jazz hanno avuto fino a 16 punti di vantaggio all’inizio del quarto periodo prima di vedere Dallas, portato dallo sloveno Luka Doncic (37 punti, 7 rimbalzi, 9 passaggi), riprendere la testa a un minuto e mezzo dal termine. Una schiacciata di Collins ha dato il vantaggio decisivo al Jazz prima di un ultimo tiro sbagliato di Naji Marshall. Finalista Nba nella scorsa stagione, Dallas scende in classifica nella competitiva conferenza West (5 vittorie – 7 sconfitte, 12/o su 15).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA