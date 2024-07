Nel 2025 confermate le sei gare sprint

agenzia

Domenicali: "Grande successo del format sin dall'introduzione"

ROMA, 11 LUG – La stagione 2025 di F1 includerà, come nel 2023 e nel 2024, sei gare sprint su un totale di 24 Gran Premi, fatto sapere la Formula 1 con un comunicat. I weekend protagonisti degli sprint saranno quelli dei GP di Cina, Miami, Belgio, Stati Uniti, Brasile e Qatar. L’unica novità per il prossimo anno sarà il ritorno dell’evento a Spa, dopo essere stato organizzato quest’anno al Red Bull Ring (Austria). Il nuovo format del weekend adottato in questa stagione (prove libere poi qualifiche sprint il venerdì, gara sprint poi qualifiche del Gran Premio il sabato) dovrebbe essere mantenuto nel 2025. Le gare sprint hanno fatto esplodere le interazioni del pubblico sui social network, che sono molto più elevate rispetto ai fine settimana classici, dove sono previste altre due sessioni di prove libere, spiega la F1 nel suo comunicato. “Gli sprint hanno avuto un grande successo sin dalla loro introduzione, regalando più spettacolo in pista per i tifosi, lo testimoniano i numeri dell’audience e l’aumento del numero di spettatori sugli spalti il ;;venerdì”, ha sottolineato Stefano Domenicali, amministratore delegato della F1. Le gare sprint, che danno punti nella classifica del mondiale ai primi otto, sono apparse nel calendario nel 2021, con solo tre eventi durante la stagione. Sono raddoppiati nel 2023 e rimarrà quindi lo stesso nel 2025 per il terzo anno consecutivo. Le gare brevi dallo scorso anno sono presenti anche nel motomondiale, ma si svolgono in tutti i weekend di Gran Premio della stagione, ovvero 22 quest’anno.

