Nesta, il Monza a Bergamo senza paura

MONZA, 29 OTT – “Andare in casa dell’Atalanta in questo periodo è un po’ come andare dal dentista: queste partite se ci vai con la paura e senza spirito perché pensi di perdere, hai già perso”: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, in programma domani alle 20.45. Il Monza è reduce dal pareggio interno contro il Venezia: “I risultati sono buoni, peccato per l’ultima partita che era alla nostra portata ma abbiamo sbagliato l’approccio. Credo che gli ultimi risultati abbiano fatto vedere una squadra in salute. Forse tiriamo poco, ma abbiamo fatto 5 gol in due partite, è una cosa buona per noi. Non è che facciamo 30 tiri a partita, ma stiamo migliorando molto. Per me questa è una cosa importante”. Oltre alla gara di Bergamo, il calendario metterà il Monza di fronte a Milan e Lazio nei prossimi dieci giorni, motivo per il quale Nesta pensa a qualche rotazione: “Qualcosa lo cambieremo, però siamo in difficoltà numerica di giocatori. Tra infortuni e squalifiche, in tanti giocano sempre 90 minuti. Daniel Maldini sta recuperando, ma ancora non sta benissimo”. Quello di Bergamo é un campo difficile, dove il Monza non vince da 25 anni: “Noi ci proviamo sempre, non andiamo lì in gita. Le cose capitano se ci credi e hai coraggio. La squadra sta facendo bene, con dei difetti che sappiamo di dover migliorare. La squadra ha tenuto botta tutto il campionato in una situazione d’emergenza”. Sul momento del capitano Matteo Pessina, Nesta ha risposto: “È un giocatore importantissimo che, come tutti i giocatori al mondo, a volte rendono meno e poi si riprendono. Per noi lui è fondamentale, se poi non è stato super per qualche partita sono sicuro che tornerà a fare il Pessina”.

