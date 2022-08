Calcio: rigore Jorginho, Chelsea vince 1-0 in casa dell'Everton

ROMA, 06 AGO - Vittoria di misura per il Chelsea in casa dell'Everton nella prima giornata di Premier League. Finisce 1-0 grazie al gol su calcio di rigore realizzato da Jorginho nel primo degli otto minuti di recupero del primo tempo. I padroni di casa sfiorano il pareggio all'inizio della ripresa con Gray e Doucouré, mentre Sterling va vicino al raddoppio. Esordio con la maglia dei Blues per Kalidou Koulibaly in campo fino al 30' della ripresa e poi uscito per crampi.

