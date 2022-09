ROMA, 29 SET - Cresce l'attesa intorno a Paulo Dybala. Il calciatore è rientrato stanotte dopo l'impegno con l'Argentina (senza mai giocare nelle due amichevoli) e oggi era già a Trigoria per il primo allenamento. Seduta individuale e di scarico, mentre per domani dovrebbe svolgere la rifinitura in gruppo. In caso di risposte positive del calciatore, partirà con la squadra per Milano per giocare contro l'Inter.

