Mondiali: critiche Inghilterra, con Usa "prestazione da incubo"

ROMA, 26 NOV - Dopo i fischi ricevuti dai tifosi dell'Inghilterra presenti ieri sera allo stadio Al Bayt Stadium di Al Khor, oggi le critiche per il gioco espresse su giornali e siti per lo 0-0 contro gli Usa, nella partita valida per la seconda giornata del girone B dei Mondiali in Qatar. Per "The Sun", ad esempio, è stata una prestazione "da incubo". Di "aspettative ridotte" per la squadra allenata da Gareth Southgate, dopo il pareggio senza particolari emozioni, scrive "The Guardian", che comunque sottolinea che l'Inghilterra (vittoriosa all'esordio per 6-2 contro l'Iran) è a un passo dalla qualificazione al secondo turno: le basterà non perdere con più di tre gol di scarto nel "derby" contro il Galles, in programma martedì 29 novembre, alle ore 20 italiane. L'Inghilterra guida il girone B con 4 punti, seguita da Iran (3), Usa (2) e Galles (1). E come di consueto, le accuse più pesanti sono state rivolte proprio all'allenatore: nelle sue pagelle, Chris Sutton di Sportsmail ha messo un emblematico "4" al ct Southgate, duramente criticato anche per non aver schierato contro gli Usa il talento del Manchester City Phil Foden, finora utilizzato solo per una ventina di minuti nel match con l'Iran.

