Mondiali: Portogallo; Santos, CR7 titolare? Lo dirò allo stadio

ROMA, 05 DIC - "CR7 sarà titolare? Io do la formazione solo allo stadio, negli spogliatoi, è sempre stato così. La faccenda però è chiusa e tutti sono a disposizione". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Svizzera, il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha parlato di Cristiano Ronaldo tornando anche sull'episodio che ha visto l'asso lusitano coinvolto in un acceso battibecco con un giocatore avversario nel ko 2-1 del Portogallo contro la Corea del Sud. "Non ho sentito niente di quello che ha detto in campo, l'ho visto solo litigare con il giocatore coreano - ha detto Santos - Poi l'ho rivisto in tv e non mi è piaciuto per niente. No, proprio per niente. Queste cose si risolvono in casa. Sono tutti concentrati e disponibili per la partita di domani".

