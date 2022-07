Pallavolo: Nations League; Italia donne con logo arcobaleno

ROMA, 14 LUG - Dall'annuncio dei giorni scorsi (con tanto di visita al Ministro delle Pari Opporunità, Elena Bonetti) ai fatti. La nazionale femminile di pallavolo ha giocato e vinto 3-1 (25-22, 25-19, 24-26, 25-22) oggi ad Ankara contro la Cina in una partita della fase finale (quarti) della Nations League, scendendo in campo con la maglia azzurra su cui la scritta dello sponsor aveva i colori arcobaleno, e una 'didascalia' contenente la parola 'Pride'. Per le azzurre quella di oggi è stata la nona vittoria consecutiva in questa competizione, compresi i match della fase delle qualificazioni. Grande protagonista dell'incontro è stata Paola Egonu, autrice di ben 36 punti, ma è da sottolineare anche la prova della schiacciatrice Caterina Bosetti: per lei 14 punti. In semifinale le azzurre se la vedranno con la vincente di Turchia-Thailandia, mentre dall'altra parte del tabellone si affronteranno Brasile e Serbia che hanno battuto ai quarti di finale rispettivamente il Giappone e gli Stati Uniti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA