Plusvalenze calcio: chiesti 12 mesi inibizione per Agnelli

ROMA, 12 APR - Dodici mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici e undici mesi e 5 giorni di inibizione per Aurelio De Laurentiis. Queste le richieste della procura federale, la cui requisitoria ha aperto a Roma il processo sportivo, in videoconferenza sul caso delle plusvalenze fittizie che vede coinvolti undici club, di cui cinque di Serie A (Empoli, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria) e sessantuno dirigenti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA