Nicola, contro un’Inter fortissima abbiamo fatto il possibile

Tecnico Cagliari: "Ora testa al Monza, poi faremo un bilancio"

CAGLARI, 28 DIC – Il Cagliari ha subito cinque ko di fila. Ma per Davide Nicola non tutte le sconfitte sono uguali: “La più pesante è stata quella con il Venezia. Le altre sono arrivate con Fiorentina, Atalanta, Juventus e Inter. Ora c’è una partita per chiudere l’andata e faremo le giuste valutazioni anche sul mercato”. “Abbiamo incontrato una squadra molto forte, è l’avversario che mi ha impressionato di più. E noi abbiamo fatto il possibile: è stato un test molto impegnativo – ha detto l’allenatore dopo lo 0-3 casalingo con l’Inter – Il primo gol è nato da una situazione particolare”. Scuffet? “È ritornato con un’ottima energia, mi è piaciuto”. Mina é dovuto uscire per “un problema fisico, ma poi è entrato Wieteska e ha fatto bene. Abbiamo bisogno di tutta la rosa. Per competere con questa Inter bisogna spendere tante energie. Non è facile: è una squadra forte, ora peró testa al Monza”. La squadra ha subito la contestazione dei tifosi: “Ci dispiace non rendere felice il pubblico – ha commentato Nicola – A me non dá fastidio: è un modo di esprimere amore in maniera diversa”. A Monza “il Cagliari deve potersi giocare le partite per ottenere il massimo risultato. La corsa salvezza? Anche chi è sopra non deve stare tranquillo. Sono convinto che ne usciremo”.

