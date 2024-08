Nuno Tavares, “alla Lazio per giocare e vincere trofei”

agenzia

Il difensore: "Guendouzi mi ha convinto a cogliere opportunità"

ROMA, 13 AGO – “Voglio giocare per vincere trofei e voglio farlo il più possibile”. Sono queste le parole di Nuno Tavares, difensore della Lazio, nella conferenza stampa di presentazione. Il difensore, poi, rivela come “Guendouzi è stato importante per me, mi ha convinto a cogliere questa opportunità. La migliore esperienza, per me, è stata in Francia, mentre l’Inghilterra mi ha reso più forte mentalmente”. Infine un pensiero su Zaccagni, “un giocatore che ama giocare ed è qui per fare un buon calcio, sono felice di giocare con lui”, conclude.

