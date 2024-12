agenzia

Oro e record del mondo per gli Stati Uniti

ROMA, 15 DIC – Sesto posto per la staffetta azzurra femminile 4×100 misti ai mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. Il quartetto azzurro composto da Sara Curtis, Benedetta Pilato, Elena Capretta e Sofia Morini ha migliorato anche il record italiano con il tempo di 3’50″36. Medaglia d’oro e primato del mondo per gli Stati Uniti che hanno fermato il crono a 3’40″41, argento Gran Bretagna, bronzo alla Cina.

