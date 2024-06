Nuoto:Settecolli; Ceccon vince i 100m dorso, Lamberti a Parigi

agenzia

Il veneto domina, per il bresciano il 2/o tempo vale l'Olimpiade

ROMA, 21 GIU – Thomas Ceccon vince i 100m dorso alla 60/a edizione del trofeo Settecolli a Roma. Il nuotatore veneto ha chiuso la finale con il tempo di 52”43 precedendo al tocco finale Michele Lamberti, secondo con il tempo di 53”35, tempo che gli apre la strada per andare alle Olimpiadi di Parigi. A completare il podio, poi, ecco Christian Bacico con 54” 05. Un’ottima prova per l’azzurro, già qualificato per le Olimpiadi di Parigi proprio in questa specialità, che gli vale anche il record dei campionati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA