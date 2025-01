Okoye indagato per scommesse, verifiche su altre due persone

agenzia

Salgono a 4 i nomi iscritti nel registro della Procura di Udine

TRIESTE, 18 GEN – I nomi di altre due persone sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Udine e che coinvolge, tra gli altri, il portiere dell’Udinese Maduka Okoye per una serie di scommesse ritenute anomale e riferite alla partita Lazio-Udinese dello scorso 11 marzo. Il reato ipotizzato è quello di truffa. Oltre all’estremo difensore bianconero e al titolare di un ristorante cittadino frequentato dalla squadra, tra gli indagati ci sono anche il gestore del punto Snai, dove sono state effettuate le scommesse, e un imprenditore edile. Altri nomi potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Lo riportano il Messaggero Veneto e Il Gazzettino. Nel mirino degli inquirenti sono finite in particolare una serie di puntate sulla possibilità che Okoye potesse essere ammonito in quel preciso match, come poi è avvenuto al 19′ del secondo tempo. Da quanto è emerso potrebbe esserci stato un accordo verbale siglato durante uno dei vari momenti conviviali al ristorante, poi concretizzatosi in uno dei punti Snai della città qualche giorno prima della partita tra Lazio e Udinese. Le indagini sono ancora in corso. A dare il via agli accertamenti è stato l’algoritmo della Snai che ha portato all’attenzione dell’Agenzia dogane e monopoli l’anomalia di puntate sulla partita allo stadio Olimpico. Allertata la Procura della Figc, quest’ultima ha coinvolto la Procura di Udine.

