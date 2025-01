Pallamano: ai Mondiali Italia a testa alta contro la Germania e domani la sfida con la Svizzera che vale il 9° posto

Sport

Una grande Italia regala ancora spettacolo ai Mondiali di pallamano maschile, ma non basta per andare avanti. A Herning in Danimarca, la Nazionale viene superata sul 34-27 dalla Germania dopo un primo tempo alla pari chiuso sotto 15-13 dopo essere stata avanti a lungo contro i tedeschi, argento ai Giochi di Parigi 2024, nella sfida decisiva per accedere ai quarti di finale.

L’azzurro Marco Mengoni (Italia) 3 reti contro al Germania

Pronostici di fatto rispettati, con i padroni di casa della Danimarca e Germania che si qualificano per i quarti e per l’Italia solo applausi e la consapevolezza di aver regalato l’ennesima prestazione maiuscola. Un grande Domenico Ebner in porta e le straordinarie prestazioni di tutti i giocatori (in campo il siracusano Umberto Bronzo) mandati in campo dal c.t. Riccardo Trillini non sono bastate perchè nella Germania ha fatto la differenza il portiere Andreas Wolff con 18 parate che hanno permesso ai tedeschi di accelerare nel punteggio.

Il portiere azzurro Domenico Ebner in azione.

I Mondiali però non sono finiti per l’Italia che domani alle 15,30, saluteranno il pubblico di Herning nella partita contro la Svizzera con in palio il 3° posto nel Gruppo I e un piazzamento finale di prestigio a questo Mondiale tra il 9° e il 12° posto del torneo.

Un time out dell’Haenna col tecnico Mario Gulino

SERIE A SILVER. Siciliane a caccia di un pronto riscatto dopo i due ko nell’ultimo turno. L’Haenna di Mario Gulino dopo la sconfitta interna contro il Romagna si trova in piena zona play out e domani (via alle 18,30; arbitri Rhim e Plotegher) sarà ospite del Carpi che all’andata aveva strappato il pari (26-26) al Palasport di Enna Bassa.

Massimo Randis e Salvo Battiato (Th Mascalucia)

Il Team Mascalucia di Massimo Randis dopo il ko di Molteno torna domani in casa (via alle 17; Fasano e Lorusso) ospitando il Bologna che è in piena corsa oper i play off promozione mentre gli etnei sono ultimi e e al momento ai play out. All’andata il Bologna si era imposto sul 30-20.

Gabriele Scibetta (Girgenti)

SERIE B. Torna in campo la capolista Il Giovinetto Petrosino ospitando domani (via alle 17; Trapani e Danubio) lo Scicli Social Club. Alle sue spalle, scontro diretto Marsala-Cus Palermo “A” (domani alle 17; Scavone e D’Annibale), mentre il Girgenti domenica (via alle 18; Pollaci e Romeo) farà visita al Pgs Villaurea Palermo. Domani si gioca Beach Team Messina-Albatro Siracusa (18,30; Cannata e Farinaceo) e domenica i programma prevede anche Cus Palermo “B”-Gagliano Aetna (15; Pezzer e Nania) e Aretusa-Pallamano Avola (18; Manuele e Bucchieri).

L’allenatrice spagnola Cristina Cabeza Gutierrez (Handball Erice)

SERIE A1 DONNE. Terza gara del girone di ritorno per la capolista Handball Erice la squadra dell’allenatrice spagnola Cristina Cabeza Gutiérrez, che domani (via alle 18 al PalaCardella; Bertino e Bozzanga) ha la possibilità di consolidare la vetta e mantenere l’imbattibilità ospitando il Ferrara.

Il centrale Francesca Di Prisco (Handball Erice) in azione