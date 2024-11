Pallamano: domani in Serie A Gold, Albatro Siracusa ospite dei tricolori in carica del Fasano

Sport

Un test importante per gli aretusei che puntano ai play off scudetto. Serie A Silver: in trasferta Th Mascalucia e Haenna. Serie B maschile: big match Marsala-Il Giovinetto. Serie A1 donne: la capolista Erice ospita il fanalino Sassari

Esame di maturità per l’Albatro Siracusa. Domani il sette siracusano sarà ospite in Puglia dei campioni d’Italia in carica del Fasano con in palio due punti importanti per la corsa ai play off scudetto. Al momento l’Albatro si trova al 2° posto con 18 punti in condominio con Sassari e Cassano Magnago e a due soli punti dalla capolista Conversano, mentre i tricolori in carica del Fasano al momento sono attardati in classifica con 11 punti.

Per l’Albatro una doppia sfida, quella di domani in Puglia (via alle 19; arbitri Kurti e Lazzari) e quella di sabato prossimo al PalaCorso contro il Cassano Magnago che chiuderà il girone di andata, che ci dirà quali sono le reali ambizioni del sette di Mateo Garralda.

Il terzino Filippo Angiolini (Albatro Siracusa) reduce dalle belle esperienze con l’Italia

Analizza la sfida di Fasano il terzino dell’Albatro Filippo Angiolini ex della partita: “Ho vestito quella maglia per nove anni, sabato sarà sicuramente emozionante. Il nostro campionato è fino a questo momento positivo e questo nonostante stiamo ancora lavorando per trovare il giusto equilibrio soprattutto in difesa. Fasano è sempre difficile da affrontare e in casa, grazie anche al suo grande pubblico“.

Il portiere Matteo Mirotta (Th Mascalucia)

SERIE A SILVER. Viaggiano le due squadre siciliane con la matricola Th Mascalucia che domani (alle 16; Bagnolati e Soria) a Belluno proverà a dare un seguito al convincente successo casalingo contro il Carpi, mentre l’Haenna del presidente Flavio Guzzone vuole cancellare in fretta il passo falso interno contro Sassari.

Il tecnico Mario Gulino e il presidente Flavio Guzzone (Haenna)

Il sette ennese allenato da Mario Gulino domani andrà a fare visita (alle 17,30; Rinaldi e Tempone) ai talenti del Campus Italia che tra le loro file schierano il mascalucese Gabriele Somma 35 reti all’attivo e l’aretuseo Naveesha Chamod Yatawarage con 32 reti. Tra le file dell’Haenna del tecnico Mario Gulino, Vincenzo Florio è il terzo marcatore della A Silver con 52 reti e Maurizio Pignataro è a quota 34.

Il mascalucese Gabriele Somma (Campus Italia)

L’aretuseo Naveesha Chamod Yatawarage (Campus Italia)

Vincenzo Florio (Haenna) in azione

Il d.s. Enzo Arena e il d.g. Luigi Savoca (Haenna)

“Non dobbiamo pensare più alla sconfitta della scorsa settimana – il commento di Luigi Savoca, d.g. dell’Haenna – anche se però non è per cercare alibi ma le assenze per infortuni in questo momento si stanno facendo sentire. Ora guardiamo avanti e andiamo a giocarci la partita a Chieti contro il Campus Italia sapendo che il gruppo ben diretto da Settimio Massotti sta attraversando un ottimo momento di forma”.

Il Giovinetto Petrosino leader del campionato di Serie B

SERIE B. Regna ancora il grande equilibrio dopo le prime cinque giornate con una squadra, Il Giovinetto Petrosino a punteggio pieno e alle sue spalle a due punti il Marsala e a tre punti Aretusa e Girgenti, ma con una partita in meno. Domani in programma uno scontro diretto che ci dirà il vero valore della capolista Il Giovinetto impegnata (via alle 18; D’Annibale e Scavone) sul parquet del Marsala. Domani ci sarà da seguire anche Cus Palermo-Girgenti (alle 15,30; Sardisco e Micciulla) e Beach Team Messina-Pallamano Avola (alle 18;30; Napoli e Bonaccorso).

Il tecnico Piero Pistone (Gagliano Aetna)

Il programma della 6ª giornata verrà completato domenica Gagliano Aetna-Scicli Social Club (alle 17,30; Cardaci e Tilaro); Aretusa-Pgs Villaurea Palermo (alle 16; Botano e Giallongo) e Cus Palermo “B”-Scicli (alle 16; Sardisco e Micciulla); riposa l’Albatro Siracusa.piero Pistone (Aetna Mascalucia

SERIE A1 DONNE. La capolista Handball Erice dopo gli impegni in Europa si rituffa in campionato recuperando domani (via alle 18 al PalaCardella; Manuele e Pollaci) la sfida contro il fanalino Sassari. La possibilità così per il sette trapanese allenato dallo spagnolo Ignacio Aniz Legarra Iñaki di rimanere in vetta da solo e staccare Salerno.

Il terzino azzurro Bevelyn Eghianruwa (Handball Erice)

L’Handball può contare anche su una nuova arrivata, il terzino Bevelyn Eghianruwa, classe 2002, proveniente dalla Cellini Padova, atleta nel giro della Nazionale maggiore.

L’etnea Chiara Priolo (Handball Erice) in azione