Pallamano: grande Italia ai Mondiali, batte l’Algeria e approda di forza alla seconda fase

Oggi in Danimarca è arrivato il secondo centro dopo l'esordio vittorioso contro la Tunisia. Il portiere Domenico Ebner miglior giocatore della partita. Sabato alle 20,30 la sfida contro i padroni di casa campioni in carica e oro ai Giochi di Parigi 2024

Grande Italia ai Mondiali di pallamano. In Danimarca oggi è arrivato il secondo successo contro l’Algeria dopo all’esordio vittorioso contro la Tunisia e per gli azzurri che tornavano ai Mondiali dopo 28 anni si tratta di una straordinaria qualificazione al secondo turno.

Il portiere Domenico Ebner

Pablo Marocchi

Il siracusano Umberto Bronzo in azione con la maglia azzurra

Oggi ancora una grande prova degli azzurri del c.t. Ricardo Trillini con il solito portiere Domenico Ebner che ha chiuso la saracinesca in porta e alla fine è stato eletto miglioro giocatore della partita e in attacco le ali hanno fatto il bello e brutto tempo con Leo Pratner che si conferma tra i migliori marcatori del Mondiale e il centrale Pablo Marrocchi superlativo e nel finale spazio anche al siracusano Umberto Bronzo. L’Algeria ha provato a tenere testa all’Italia, ma oggi contro questa squadra azzurra c’era ben poco da fare

I PRECEDENTI. Italia e Algeria si sono affrontati oggi per la 23esima volta dal 1973 a oggi. L’ultima vittoria italiana risaliva al 2007 in amichevole a Lignano Sabbiadoro (27-22), mentre il duello più recente è una sconfitta di misura a Chieti nel giugno 2022. Adesso il bilancio complessivo è di 23 partite, con otto vittorie italiane e 12 algerine; si aggiungono tre pareggi.

Simone Mengon

SABATO LA SFIDA AI CAMPIONI OLIMPICI DELLA DANIMARCA. Sabato l’Italia chiuderà il suo gruppo sfidando sempre a Herning (alle 20,30, diretta Sky Sport 201), la squadra di casa, la Danimarca campione olimpico in carica con l’oro vinto a Parigi 2024 e tre titoli iridati consecutivi vinti nel 2019, 2021 e 2023. L’Italia con la qualificazone già in tasca proverà a tenere testa ai campioni in carica, con il pensiero alla seconda fase