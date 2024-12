Pallamano: oggi in A1 donne la capolista Erice a Pontinia per conquistare il primato in solitario

Sport

Squadra al completo nel recupero contro il quotato sette laziale. Italia maschile verso i Mondiali con in azzurro i siracusani Bronzo (Sassari) e Yatawarage che gioca col Campus Italia, ma è prodotto del vivaio dell'Aretusa e Angiolini dell'Albatro Siracusa

Il 2024 dell’Handball Erice si chiude oggi pomeriggio con il recupero della nona giornata della Serie A1 di pallamano femminile che vedrà (via alle 17; arbitri Fato e Guarini) il sette trapanese ospite delle laziali del Pontinia. In palio punti importanti visto che Erice con due partite da recuperare (la prossima il 5 gennaio in casa con il Salerno) si trova in vetta alla classifica con 18 punti in condominio con il Cassano Magnago e con due punti di vantaggio sulla coppia Salerno-Pontinia.

Aniz Lagarra tecnico dell’Handball Erice

L’Handball Erice arriva alla sfida di oggi con il Pontinia dopo la netta vittoria sul parquet del Bressanone e il tecnico spagnolo Ignacio Aniz Legarra Inaki potrà contare su tutta la rosa. “La buona prestazione di Bressanone – sottolinea il tecnico iberico dell’Erice – è frutto del lavoro svolto nelle settimane precedenti, che ci ha garantito un ottimo rendimento. Dobbiamo riconoscere che forse a loro mancava qualche elemento importante, ma quest’aspetto non sottrae merito alle nostre ragazze, che hanno difeso con grinta e in maniera efficace”.

Il portiere Romina Ramazzotti (Handball Erice) in azione (Foto Joe Pappalardo)

“Credo che possiamo essere soddisfatte per la prestazione di Bressanone – aggiunge Romina Ramazzotti, portiere dell’Handball Erice – non è mai facile giocare in quel campo e siamo state capaci di disputare un’ottima partita, pur dopo tre settimane di stop. Abbiamo commesso, ovviamente, qualche errore, ma anche saputo imporre il nostro ritmo. Ora ci attende una sfida ancora più difficile, in un contesto complicato. Pontinia sicuramente ci avrà studiato e ha grandi giocatrici. A noi spetta di provare a sfruttare questa scia positiva e con entusiasmo tentare di portare a casa altri due punti fondamentali. Non sarà facile, ed è un obiettivo che potremo centrare solo riducendo al minimo i nostri errori“.

L’Italia a Roma in preparazione ai Mondiali del 2025, ha ricevuto la visita del presidente del Coni Giovanni Malagò

ITALIA VERSO I MONDIALI. Intanto la squadra azzurra maschile prosegue nel suo percorso di avvicinamento ai Mondiali 2025. Il 14 gennaio, a distanza di 28 anni dall’ultima – e unica – volta della propria storia, la Nazionale sarà al via del torneo iridato in programma tra Danimarca, Croazia e Norvegia. Azzurri contro Tunisia, Algeria e i danesi, pluri campioni del mondo e oro olimpico a Parigi 2024, tra 14 e 18 gennaio all’Jyske Bank Boxen di Herning in Danimarca.

Il cammino di avvicinamento della Nazionale guidata dal c.t. Riccardo Trillini è iniziato lunedì scorso nel Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, per i primi tre giorni di lavoro tra palasport e palestra. Domani il programma proseguirà con il trasferimento a Nova Gorica, in Slovenia, dove l’Italia affronterà il Kuwait in due amichevoli programmate tra venerdì e domenica.

Intanto nella mattinata di ieri, a margine del Consiglio Nazionale del Coni, il presidente della Figh Stefano Podini e la delegazione azzurra hanno incontrato il presidente del Coni Giovanni Malagò per un saluto in vista della partecipazione italiana al torneo iridato.

Il siracusano Umberto Bronzo in azione con la maglia dell’Italia

In azzurro il siracusano Naveesha Chamod Yatawarage, prodotto del vivaio dell’Aretusa, che adesso gioca in A Silver con il Campus Italia

SICILIA AZZURRA CON BRONZO, YATAWARAGE E ANGIOLINI. Del primo gruppo azzurro in vista dei Mondiali fanno parte anche due giocatori siracusani, l’ala Umberto Bronzo che gioca nel Sassari in A Gold e il giovane Naveesha Yatawarage, classe 2006, prodotto del vivaio dell’Aretusa, che adesso gioca in A Silver con il Campus Italia. In azzurro anche il terzino Filippo Angiolini punto di forza dell’Albatro Siracusa di A Gold.

Il terzino Filippo Angiolini (Albatro Siracusa) in azzurro

