Paltrinieri ‘sul doping dei cinesi mancata trasparenza, é grave’

agenzia

Il campione di nuoto: 'Non possiamo scoprirlo tre anni dopo'

ROMA, 08 MAG – “Non c’è stata trasparenza ed è grave perché noi siamo in mano a loro e a chi controlla (Wada, ndr). Lascia l’amaro in bocca. A distanza di tre anni, invece, scopriamo che alcuni nuotatori cinesi erano squalificati per doping”. Lo ha detto il nuotatore azzurro, Gregorio Paltrinieri commentando il caso dei 23 nuotatori cinesi coinvolti nel caso di doping a margine di un evento alla Farnesina. Tornando invece sulla scelta del portabandiera a Parigi ha concluso: “Non ci deve essere competizione almeno su questo. É chiaro che mi spiace non farlo, sarebbe stato bello. Ma doveva esser fatta una scelta e sono felice per Gimbo”.

