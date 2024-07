Parigi -1: Team Cina,405 atleti per migliorare 89 medaglie Tokyo

agenzia

Portabandiera il pongista Ma Long e la nuotatrice Feng Yu

PECHINO, 25 LUG – Il giocatore di tennis tavolo Ma Long e la nuotatrice Feng Yu saranno i portabandiera della Cina in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi. Il Team Cina è composto da ben 405 atleti che gareggeranno in 236 eventi di trenta discipline sportive in programma dal 26 luglio all’11 agosto. La delegazione del Dragone è arrivata nella capitale francese lunedì, guidata da Gao Zhidan, direttore dell’Amministrazione generale dello sport, e comprensiva di una squadra di funzionari del Comitato olimpico cinese. Secondo Gao, gli atleti di ping pong, badminton, nuoto e pallavolo femminile sono già a Parigi. La Cina, ha ricordato la Xinhua, è arrivata seconda nel medagliere di Tokyo 2020 con 38 ori, 32 argenti e 19 bronzi, alle spalle degli Stati Uniti. L’obiettivo per Parigi 2024 è, ovviamente, fare meglio.

