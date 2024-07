Parigi -2: Errigo, per me un’Olimpiade speciale

agenzia

'Portabandiera e mamma. Bello sarebbe salire ancora sul podio'

ROMA, 24 LUG – “Sono alla mia quarta Olimpiade ed ora anche da portabandiera e da mamma. Pertanto per me è un’Olimpiade speciale. È una grande emozione per me. Sono felicissima”. Così Arianna Errigo alla partenza questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per Parigi. “Mi auguro di salire ancora sul podio. Mi aspetto di godermi la gara, di divertirmi e di dare il massimo. Dopo di che – conclude – se dovesse arrivare il risultato, sarebbe senz’altro molto ma molto più bello”. In partenza anche il gruppo delle spadiste, guidato dal ct Dario Chiadò e formato da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria, che dopo aver vinto l’Europeo a Basilea (l’oro mancava da 17 anni e ha permesso all’Italia di confermarsi in testa al ranking mondiale, ndr) punta dritto sui Giochi di Parigi. “Con la vittoria all’Europeo – dice Fiamingo – abbiamo capito, nel caso in cui avessimo avuto ancora qualche dubbio, che la nostra è una squadra molto forte, oltre che unita. Ci vogliamo molto bene. Insomma, ce la giocheremo. Le nostre carte sono buone per arrivare a medaglia, anche se l’Olimpiade è l’Olimpiade”.

