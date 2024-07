Parigi 24: Malagò ‘squadra pugilato è più forte di sempre’

agenzia

Il presidente Coni: "E' eccellenza italiana, orgoglioso"

ROMA, 09 LUG – “Abbiamo la squadra più forte di sempre, con più donne qualificate che uomini. Il pugilato è una delle eccellenze del nostro Paese. Si è lavorato di squadra, siamo molto orgogliosi, se la sono sudata. Il pugilato e i 5 cerchi rappresentano una storia infinita; c’è da sempre, una cosa non banale, e solo una volta, a Stoccolma, sono usciti dal programma olimpico perché una legge svedese, ora abrogata, vietava i combattimenti”. Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la presentazione degli atleti della boxe che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il numero uno del Coni, poi, ammette come “senza gli 8 atleti della boxe non saremmo arrivati ai 403 qualificati che rappresentano il record di tutti i tempi. Non siamo andati particolarmente bene negli sport di squadra, dove abbiamo solo 4 squadre – pallavolo e pallanuoto, sia maschile che femminile -, ma non abbiamo una federazione che non ha qualificato un elemento”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA