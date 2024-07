Parigi 24: No condizionatori al villaggio,protesta anche Brasile

agenzia

Dirigenti del Cob ne hanno affittati 130 spendendo 39.000 euro

PARIGI, 19 LUG – Arrivano le prime delegazioni al villaggio atleti di Parigi 2024, e subito c’è il problema della mancanza dei condizionatori nelle palazzine. Oggi a protestare sono stati i brasiliani, insediatisi nei loro alloggi con le nazionali di ginnastica e pallavolo femminile. Nonostante la presenza del sistema di raffreddamento a pannelli degli edifici che garantirebbe la geotermia inversa (e 6 gradi in meno rispetto all’esterno), che in Francia è presente perfino al Louvre, e quella nelle camere di alcuni ventilatori ‘puntati’ sui letti, il caldo si è fatto subito sentire. Così i dirigenti presenti in loco del Cob, il comitato olimpico del Brasile, hanno deciso di provvedere a imitazione di quanto già programmato dagli americani e, per rinfrescare i 277 atleti e tecnici e staff che rappresenteranno il Brasile ai Giochi parigini, hanno affittato 130 condizionatori per una spesa totale di 39mila euro. “Non si poteva fare diversamente”, ha spiegato un portavoce del Cob, il quale ha voluto anche ricordare che a Parigi l’anno scorso, nel periodo dei Giochi, in alcuni giorni la temperatura diurna è arrivata a toccare i 40 gradi.

