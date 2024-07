Parigi 24: Usa; il portabandiera uomo sarà Lebron James

agenzia

Superstar basket, 'onore incredibile, lo sport unisce il mondo'

ROMA, 22 LUG – Gli Stati Uniti hanno scelto uno dei loro due portabandiera nella cerimonia di apertura di Parigi 2024, in programma venerdì sera. E’ Lebron James, superstar dei LA Lakers e della Nba, che parteciperà alla sua quarta Olimpiade dopo il bronzo di Atene 2004 e gli ori di Pechino 2008 e Londra 2012. Lo ha annunciato il comitato olimpico degli Usa. Così, a 39 anni, James diventerà il primo giocatore di basket maschile nella storia Usa a guidare la sfilata degli atleti nella cerimonia che inaugura i Giochi. “È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti in questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che unisce il mondo – il commento di LeBron -. Per un ragazzo di Akron come me questa responsabilità significa tutto non solo a livello personale, ma per la mia famiglia, per tutta la mia città, per i miei compagni, per tutti gli atleti olimpici e per tutte le persone in tutto il paese con grandi sogni. Lo sport ha il potere di unire, e io sono orgoglioso di far parte in questo modo di un momento così importante”. Domani l’Usopc annuncerà il nome dell’altro portabandiera di venerdì, che sarà una donna.

