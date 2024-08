Parigi: A Marsiglia non c’è vento,rinviata Medal Race Tita/Banti

agenzia

Si regaterà domani, quando il meteo prevede condizioni adatte

PARIGI, 07 AGO – E’ stata rinviata a domani la ‘Medal Race’ della classe Nacra 17 in cui, a Marsiglia, sono impegnati gli azzurri Ruggero Tita e Caterina Banti, ai quali sarebbe bastato un settimo posto per conquistare la medaglia d’oro di Parigi 2024. Avviate le procedure di partenza, la giuria ha constatato la mancanza di vento (che già aveva provocato il rinvio delle prove di Kitesurf) e ha deciso di rinviare tutto a domani, quando secondo previsioni meteo non ci dovrebbero essere problemi per poter regatare.

