Parigi: altra medaglia Italia, fioretto donne in finale

In semifinale le azzurre hanno battuto il Giappone

PARIGI, 01 AGO – Un’altra medaglia per l’Italia ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Al Gran Palais il quartetto azzurro del fioretto femminile ha infatti centrato la qualificazione alla finale della prova a squadre dove, alle ore 20.30, se la vedrà con gli Stati Uniti. In semifinale, le azzurre – Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo (riserva) – hanno battuto il Giappone per 45-39. Per l’Italia è la quattordicesima medaglia alle Olimpiadi parigine.

