Parigi: australiana Titmus si ferma ‘forse riprendo tra un anno’

agenzia

La nuotatrice oro 400 e 4X200: 'Torno quando mi sentirò pronta'

PARIGI, 05 AGO – Torna da Parigi con altri due ori, come era avvenuto a Tokyo salutata come la rivelazione in piscina. Ora Ariarne Titmus, una delle regine dello stile libero, ha annunciato che si prenderà “una lunga pausa”. Con i titoli vinti nei 400 e nella 4X200, la 23enne australiana, detentrice del record del mondo nei 200, dice di puntare anche ai prossimi Giochi, Los Angeles 2028, ma vuole arrivarci al top e per fare questo deve fermarsi. “Mi prenderò davvero una lunga pausa. Non so quando tornerò a nuotare. Voglio tornare quando mi sentirò pronta. Forse anche tra un anno”, ha detto la campionessa australiana. “Voglio solo essere certa di essere pronta per andare a Los Angeles – ha aggiunto -. “Non voglio tornare troppo presto: quattro anni sono tanti. Voglio prepararmi al meglio per le Olimpiadi, è la mia priorità, non i mondiali” ha sottolineato Titmus, che ha conquistato anche quattro titoli iridati in vasca lunga. La nuotatrice, dopo la doppietta a Tokyo, aveva confessato di essere “crollata” dopo i Giochi e di aver vissuto una delle settimane più dure della sua vita.

