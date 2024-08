Parigi: Bene azzurri nel ParaSwimming, Perini ai ripescaggi

agenzia

Nel salto in lungo donne T11 Dedaj sfiora il podio, è quarta

PARIGI, 30 AGO – Mattinata positiva per gli azzurri del nuoto impegnati in vasca a La Defense Arena nelle qualificazioni delle Paralimpiadi. L’Italia ha sfiorato l’en plein, portando in finale ben sette atleti e il team della staffetta 4X50 mista stile libero. E’ da notare, in particolare, che Francesco Bocciardo e Monica Boggioni nei 100 sl S5 hanno entrambi ottenuto il terzo miglior tempo complessivo delle rispettive prove. Carlotta Gilli, invece, ha avuto l’accesso diretto alla finale dei 100 rana S13 ed è tra le favorite per un posto sul podio. L’unica eliminazione di oggi in piscina è stata quella di Martina Rabbolini, 11/a e quindi fuori dalla finale dei 400 stile libero S11. Nel canottaggio il campione europeo del singolo PR1, Giacomo Perini, sarà costretto al ripescaggio, perché nella sua batteria si è piazzato secondo (l’accesso diretto alla finale era garantito solo al primo classificato) dietro al britannico Benjamin Pritchard, che ha battuto l’azzurro in rimonta. Spazio anche all’atletica con le prime finali: in quella del salto in lungo donne T11, l’azzurra Arjola Dedaj ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto dietro all’uzbeka Mirzayorova (oro), la cinese Zhou (argento) e la spagnola Garcia Falagan (bronzo). Infine il ParaShooting, con la gara della pistola 10 metri in cui Davide Franceschetti è rimasto fuori dalla finale avendo chiuso al 20/o posto la fase delle qualificazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA