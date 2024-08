Parigi: ciclismo, Italia in finale per il bronzo inseguimento

agenzia

Azzurri ko con Australia da record del mondo, domani Danimarca

PARIGI, 06 AGO – Nel ciclismo su pista il quartetto azzurro dell’inseguimento a squadre è nella finale per il bronzo. L’Italia – campione olimpica in carica – ha perso la semifinale con l’Australia che ha fatto registrare il nuovo record del modo 3.40:730, strappandolo proprio all’Italia (3.42:032). Nella finale per il bronzo domani l’Italia affronterà la Danimarca. Per l’oro sfida Australia-Gran Bretagna.

