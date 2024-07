Parigi: da Scheffler a Rahm, è sfida per l’oro olimpico

agenzia

Manassero e Migliozzi contro i grandi del green ai Giochi

PARIGI, 31 LUG – L’attesa è finita. Ai Giochi di Parigi, da domani a domenica 4 agosto, i campioni del golf si contenderanno le medaglie nella gara individuale maschile. L’Italia è pronta a schierare in campo i due migliori atleti del momento: Guido Migliozzi, la cui gara al Le Golf National prenderà il via alle ore 10:22, e Matteo Manassero, il cui primo round comincerà alle 10:55. Gli azzurri sfideranno i più forti al mondo, a partire dagli americani Scottie Scheffler, numero 1 del world ranking, e Xander Schauffele, secondo e già medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Scheffler, che quest’anno ha già trionfato al The Masters e vinto sei delle ultime undici gare giocate, ora sogna la medaglia d’oro per portarla nella sua casa di Dallas, “dove ho tutti i miei trofei. Ho dovuto ristrutturare un piano e ingrandire una stanza che possa contenere tutte le coppe”, ha raccontato. Grande unità da parte degli americani (sul green ci saranno anche Collin Morikawa e Wyndham Clark), che hanno effettuato l’ultima prova campo l’uno al fianco degli altri. Dopo aver fatto suo il primo titolo nella LIV Golf, la Superlega araba, lo spagnolo Jon Rahm ha messo nel mirino il podio alle Olimpiadi. “E’ emozionante indossare la divisa della Spagna, nel tempo libero andiamo a guardare tutti gli sport. Siamo rimasti impressionati dalle performance della nostra corazzata della pallanuoto. Le sensazioni sono buone e una medaglia olimpica è certamente un mio grande obiettivo”, ha spiegato il basco. Il campo, che ha ospitato la Ryder Cup 2018, è in condizioni perfette. “Non l’ho mai visto così. E’ in condizioni fantastiche per l’appuntamento più importante per uno sportivo: le Olimpiadi”, ha raccontato Manassero. L’Irlanda invece punta su Rory McIlroy e Shane Lowry. “E’ ampiamente noto che non vinco un Major da oltre 10 anni, una medaglia d’oro alle Olimpiadi rappresenterebbe dunque il mio più grande successo dal 2014”, ha ammesso, senza mezzi termini, McIlroy. E se in passato i campioni del green hanno più volte disertato le Olimpiadi, da Rio de Janeiro a Tokyo, stavolta a Parigi ci sono tutti. La sfida per l’oro olimpico, in Francia, è pronta a cominciare.

