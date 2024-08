Parigi: Dagnoni, Madison d’oro una grande emozione

agenzia

Il presidente della Federciclismo: "Che gioia Consonni-Guazzini"

PARIGI, 09 AGO – “E’ una grande gioia ed emozione, per tutto il gruppo azzurro che ha lavorato per anni per questo risultato”. Così il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, commentando l’oro nella Madison femminile. “La partecipazione di tutti a questo successo dimostra l’armonia che regna e che credo sia alla base di questi risultati. Vittoria Guazzini e Chiara Consonni – ha aggiunto Dagnoni – hanno fatto una cosa incredibile, per coraggio e determinazione, portando ancora una volta il nostro sport ai vertici e regalando l’undicesimo oro allo sport italiano a questa Olimpiadi. Aggiorniamo per ora il bilancio e guardiamo con fiducia ai prossimi giorni”, ha concluso.

