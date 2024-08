Parigi: Djokovic “preoccupato” dal dolore al ginocchio destro

agenzia

Lo attende Musetti: il problema "all'inizio del 2/o set"

PARIGI, 01 AGO – Novak Djokovic – avversario di Lorenzo Musetti nella semifinale del singolare ai Giochi di Parigi – si è detto “preoccupato per le condizioni” del suo ginocchio destro, operato a giugno, dopo aver avvertito “un forte dolore” durante la vittoria nei quarti contro il greco Stefanos Tsitsipas. “Non posso darvi le informazioni esatte perché non le ho. Ho bisogno di farmi esaminare e poi vedremo”, ha detto. “Domani devo giocare alle 19, questo mi dà un po’ di tempo. Spero di farcela”. “Ho sentito un forte dolore all’inizio del secondo set, che mi ha infastidito per due o tre game – ha aggiunto il numero 2 del mondo – Si è calmato, anche grazie agli antinfiammatori. Ma questo effetto svanirà domani mattina, poi avrò un’idea più precisa”. Sotto 4-0 nel secondo set, Djokovic è comunque riuscito a rimontare prima di vincere il tie break e assicurarsi un posto nei quarti. Dove lo attende Musetti (n.16 del ranking), che il serbo ha recentemente battuto a Wimbledon, prima di perdere in finale contro Carlos Alcaraz. Detentore del record per numero di titoli del Grande Slam (24), il serbo non ha mai vinto l’oro olimpico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA