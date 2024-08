Parigi: Egitto battuto 6-0, nel calcio bronzo al Marocco

agenzia

Domani al Parco dei Principi la finale Francia-Spagna

PARIGI, 08 AGO – Il Marocco ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024: nella finale per il terzo e quarto, giocata a Nantes, ha battuto l’Egitto 6-0. A segno per il Marocco Rahimi con un doppietta e, con un gol a testa, Ezzalzouli, El Khannouss, Nakach e Hakimi. Domani, al Parco dei Principi di Parigi (calcio d’inizio alle ore 18), si giocherà la finale per l’oro tra i padroni di casa della Francia e la Spagna.

