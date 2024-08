Parigi: Elisa Molinarolo replica a body shaming,’fa rabbia’

agenzia

Astista azzurra: 'ci ho fatto il callo ma se tocca una fragile?'

VENEZIA, 21 AGO – Sui social partono gli insulti all’olimpionica Elisa Molinarolo e nel mirino degli hater finisce il fisico dell’astista di Soave, in provincia di Verona. Parole a cui l’atleta reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024, dove e’ arrivata sesta in finale, decide di rispondere – come riferisce il Corriere del Veneto – usando gli stessi social. “Non importa se sei alta, bassa, magra, formosa – scrive l’atleta azzurra – quel che è certo è che non andrai mai bene al leone da tastiera di turno”. “Sono molto arrabbiata per quello che è stato scritto, per un motivo ben preciso – aggiunge -. Dall’altra parte dello schermo trova me, che negli anni mi sono presa i peggiori insulti per il fisico e ormai ‘ci ho fatto il callo’, sono diventata grande e sono consapevole del percorso che sto facendo con la mia nutrizionista. Ma se invece di esserci io ci fosse stata una persona fragile, in un momento di difficoltà, che litiga con lo specchio, quale sarebbe stato il risultato?” conclude interrogando chi la attacca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA