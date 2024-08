Parigi: Jacobs ‘sotto i 9″90 per andare in finale’

agenzia

'Obiettivo era passare il turno e risparmiare energie'

PARIGI, 03 AGO – “Bisogna correre forte per entrare in finale, serve stare sotto i 9″90”. Lo ha detto Marcell Jacobs dopo aver staccato il pass per le semifinali dei 100m ai Giochi di Parigi. “Non sono partito come avrei voluto, ma l’obiettivo era passare il turno e risparmiare energie – ha aggiunto -. Domani si deve partire forte, non si può sbagliare nulla perché solo in otto andranno in finale”. Infine sulla pista: “É veloce, va interpretata nel modo giusto. Domani l’obiettivo è sfruttarla al meglio. Oggi ho fatto una partenza di forza e non di agilità questo non mi ha permesso di correre al meglio”.

