Parigi: Léon Marchand ha spento il braciere olimpico

agenzia

Il nuotatore 4 volte medaglia d'oro ha usato una lanterna

PARIGI, 11 AGO – Il nuotatore francese Léon Marchand ha spento stasera il braciere olimpico, uno dei simboli dei Giochi, nel corso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’anello di 7 metri di diametro ha smesso di scintillare nel momento in cui il 4 volte medaglia d’oro francese ha utilizzato una lanterna per spegnere la fiamma olimpica. Portato ogni notte nei cieli di Parigi da una mongolfiera, il braciere rimarrà uno dei simboli più popolari delle giornate olimpiche francesi. Sarà riacceso per i Giochi paralimpici che sono previsti dal 28 agosto all’8 settembre.

