Parigi: Mornati ‘quarti e quinti posti non sono fallimento’

agenzia

Capo missione Italia: 'indice di competitività è alto'

PARIGI, 10 AGO – “I quarti e quinti posti non possono essere considerati dei fallimenti”. Lo ha detto Carlo Mornati, segretario generale del Coni e capo missione azzurro a Parigi 2024, nella conferenza stampa a Casa Italia. “Le medaglie rispecchiano le previsioni – ha aggiunto – e quello che è significativo è l’indice di competitività olimpica, tanto è vero che quello dell’Italia è rimasto invariato, siamo quarti dietro Stati Uniti, Cina e Germania”. Mornati ha poi spiegato come questo indice “sia difficile da scalfire”, precisando come i quarti e quinti posti diano l’idea “della forza del movimento. A Rio – ha aggiunto Mornati – abbiamo centrato 57 finali, a distanza di 8 anni siamo oltre le 80. Se un terzo dei quarti posti si fosse trasformata in medaglia avremmo sforato il tetto delle sessanta medaglie”. Infine sul rilancio degli sport di squadra a livello olimpico ha concluso: “Non può passare da Coni o federazioni, ma dalla scuola”.

