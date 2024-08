Parigi: premi azzurri, già superato il budget di Tokyo

agenzia

Con le 30 medaglie più il volley Coni paga almeno 7.4 milioni

PARIGI, 09 AGO – L’Italia Team ha già battuto un record di Tokyo: è quello dei premi pagati ai medagliati. Finora sono meno i podi azzurri rispetto a tre anni fa, ma il Comitato Olimpico ha superato la cifra elargita nell’edizione giapponese. Al momento le 30 medaglie vinte (10 ori, 11 argenti e 9 bronzi) portano il totale premi a 6 milioni e 240 mila euro, ai quali vanno aggiunti come minimo 1 milione e 170 mila euro in caso di argento della nazionale di Julio Velasco oppure 2 milioni e 340 mila euro in caso di oro. Comunque il totale supererebbe di gran lunga i 7 milioni e 50 mila euro spesi nel 2021 dopo le 40 medaglie. La differenza finora è stata data dal fatto che molte medaglie vinte dagli azzurri non sono individuali ma di squadra o in discipline con piu’ atleti: la spada donne, il canottaggio, la staffetta del nuoto, il doppio femminile di tennis, la canoa, la vela e la ginnastica artistica. Ma a tre giorni dalla fine delle competizioni il rischio-speranza di superare gli 8 milioni di premi è più che concreto.

